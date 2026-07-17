El emotivo recuerdo de Gary Medel por la Generación Dorada de La Roja: “Fuimos campeones dos veces”

El Pitbull se refirió a su etapa en la Selección Chilena, destacando que “podríamos haber hecho algo más” luego de haber conseguidos dos históricos títulos.

En medio del cierre del Mundial 2026, Gary Medel valoró lo realizado por la Generación Dorada de la Selección Chilena que conquistó dos ediciones de la Copa América.

El Pitbull recordó su etapa en La Roja en el podcast Suenan los bombos realizado por Universidad Católica, donde conversó con su ex compañero Roberto Gutiérrez.

“Soy feliz con lo que hice en la selección. La verdad es que con todos los años que estuve, no es algo menor”, comentó.





Gary Medel destacó su paso por La Roja

El volante recordó que es “el segundo jugador con más partidos en la historia de Chile” con 161 encuentros, siendo superado solamente por Alexis Sánchez (168).

“Imágínate el orgullo que tengo de haber representado a la selección todos esos años, haber ganado las Copas. Es una felicidad enorme y no tengo nada que decir de eso”, agregó.

De todas formas, Medel aseguró que “podríamos haber hecho algo más”, dando cuenta que hubo incomodidad por los recientes años del combinado nacional.

“Es súper difícil ganar, nosotros fuimos campeones dos veces y llegamos a una final de Copa Confederaciones que, por poquito, no la ganamos”, sentenció.