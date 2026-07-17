Árbitro elegido para la final del Mundial lloró tras ser designado: Abrazó a Pierluigi Collina

La FIFA determinó que Slavko Vincic sea el encargado de impartir justicia en el partido de España y Argentina, selecciones que se enfrentarán el próximo 19 de julio.

Slavko Vincic fue el árbitro elegido para la final del Mundial 2026, partido que protagonizarán España y Argentina el próximo doming0 19 de julio desde las 15:00 horas.

El esloveno será el encargado de impartir justicia en el esperado choque, donde se apostó por su gran experiencia en diferentes escenarios internacionales.

A través de sus redes sociales, la FIFA mostró al emoción del juez tras ser designado para el encuentro que pondrá fin a la cita planetaria.





Slavko Vincic llora y abraza a Infantino tras elección para la final

Apenas se mencionó su nombre, el europeo rompió el llanto de felicidad y saludó a varios de sus colegas en medio de los eufóricos aplausos.

Posteriormente, Vincic recibió la camiseta de parte de Pierluigi Collina, encargado de la Comisión de Árbitros de la FIFA que lo respaldo con un efusivo abrazo.

De 46 años, el esloveno dirigió a La Albiceleste en su sorpresiva derrota en Qatar 2022 contra Arabia Saudita por la fase de grupos, con los trasandinos abrieron la cuenta con un gol de penal de Lionel Messi.

Su nombre dio que hablar fuera de la escena del fútbol en 2020, siendo detenido en mayo de ese año por la policía de Bosnia y Herzegovina en una redada hacia una red de tráfico de drogas y armas, entre otros delitos.

Pese a esto, fue liberado horas más tarde en una situación que no le dejó cargos y en la que se aclaró que estaba participando de un almuerzo con diferentes sujetos.

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