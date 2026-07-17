¿Llega a Colo Colo? El inesperado guiño de Vozinha al Cacique en medio de rumores de fichaje

Los hinchas notaron una particular señal del jugador de Cabo Verde sobre el Popular. El arquero de 40 años viene de quedar libre del fútbol portugués.

Gran sorpresa provocó en el mercado de pases la posibilidad de que Colo Colo fiche a Vozinha, arquero que viene de realizar un gran Mundial con Cabo Verde.

El meta hizo historia junto a su selección en la cita planetaria, mostrando todas sus virtudes en duelos de alta tensión contra España, Uruguay y Argentina.

Tras su desempeño en el torneo, el periodista Germán García Grova aseguró que el Cacique presentó una oferta para contratarlo y los hinchas ya encontraron un guiño hacia el club.





Vozinha deja una señal a Colo Colo

En medio de los rumores, los fanáticos del Popular se dieron cuenta que el africano sigue en Instagram nada menos que a Arturo Vidal.

Si bien parecen no tener cercanía, los aficionados tomaron esto como una señal que podría traerlo al fútbol chileno a sus 40 años.

Cabe recordar que Vozinha viene de quedar libre del Chaves, elenco que militaba en la Segunda División de Portugal y en el que disputó 19 partidos la última temporada.

El posible traspaso se daría por el pedido de un arquero del entrenador Fernando Ortiz, quien pretende traer un refuerzo para competir con el joven Gabriel Maureira.