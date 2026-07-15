Mundial 2026: Todo lo que se sabe del show de mediotiempo de la final

Este domingo 19 de julio se disputa la final del torneo internacional más importante del fútbol y, por primera vez, durante el descanso habrá un show con grandes artistas.

Se acerca la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo, y con ella llegará el inédito show de mediotiempo que reunirá a grandes artistas por primera vez en la historia del torneo.

Inspirada en el tradicional espectáculo del Super Bowl, que cada año atrae a millones de espectadores, la FIFA apostó por algo similar para la definición de la Copa del Mundo.

Todo lo que se sabe del show de mediotiempo de la final del Mundial 2026

La primera edición de este evento se realizará en el MetLife Stadium de Nueva York, será producida por Global Citizen y contará con un cartel repleto de artistas ya confirmados.

Entre ellos destacan Madonna, que hace dos semanas lanzó su nuevo álbum Confessions II. BTS, que actualmente se encuentra de gira con su tour Arirang. Y Shakira, que interpretará el himno del Mundial Dai Dai junto a Burna Boy.





Además, se espera la participación de Justin Bieber, quien triunfó en el festival Coachella en abril y fue el último en sumarse al show de mediotiempo hace solo unos días.

También formarán parte, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el Coro PS22 y la banda británica Coldplay. Junto a ellos estarán los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El evento buscará recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños y niñas en todo el mundo. Según informó The Athletic, por este motivo los artistas no recibirán un pago por sus presentaciones.

Anteriormente, la FIFA aseguró que el show de mediotiempo tendría una duración de 11 minutos, considerando que el descanso reglamentario del partido es de 15 minutos. Sin embargo, este martes The Athletic comentó que, de acuerdo con fuentes cercanas a la organización, el espectáculo podría extenderse hasta los 20 minutos.