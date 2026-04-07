Chile vs Colombia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Sudamericano Sub 17

La Roja salta a la cancha nuevamente en el Sudamericano Sub 17, enfrentando este martes a Colombia en un partido fundamental.

La Selección Chilena sigue su camino en el Sudamericano Sub 17, jugando este miércoles un partido fundamental ante Colombia por el Grupo A.

Tras el agónico empate frente a Uruguay en el debut y quedar libre en la fecha 2°, La Roja se mide al conjunto cafetero buscando su primera victoria para acomodarse en la tabla de posiciones.

El rival en esta oportunidad es el conjunto amarillo, quienes igualaron sin goles contra Ecuador en la jornada anterior.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Colombia?

El partido de Chile ante Colombia, válido por la fecha 3° del Sudamericano Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Además, el crucial compromiso será emitido de forma online por la plataforma de streaming DGO, a la que debes acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Colombia por Sudamericano Sub 17

El encuentro de La Roja contra los cafeteros comienza a las 19:00 horas de Chile de este martes 7 de abril, disputándose en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

Cabe recordar que este torneo entrega siete cupos al Mundial de la categoría a disputarse en Qatar.