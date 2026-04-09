Liga de Naciones Femenina: Cómo ver Chile vs Argentina GRATIS por la App MiCHV

Por la fecha 5° de la Liga de Naciones Femenina, La Roja se medirá a Argentina buscando una victoria en el inicio de una triple fecha determinante.

La Selección Chilena afina detalles para disputar un partido clave frente a Argentina, rival al que recibe por una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina.

En el reinicio de este torneo, que entrega pasajes para el Mundial 2027, La Roja pretende sumar puntos fundamentales que le permita escalar en la tabla de posiciones.

Tras enfrentarse a La Albiceleste, el combinado nacional tendrá dos duros desafíos al visitar a Colombia y Uruguay en una decisiva fecha triple.





Dónde ver el partido de Chile vs Argentina EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Argentina, válido por la fecha 5° de la Liga de Naciones Femenina, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Por su parte, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán este crucial compromiso gratis de manera online.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Argentina

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a La Roja Femenina, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Chile y Argentina por Liga de Naciones Femenina

El duelo de las dirigidas por Luis Mena contra las trasandinas arrancará a las 20:00 horas de Chile de este viernes 10 de abril, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.