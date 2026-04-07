Quién es Ignacio Lago, el futbolista que marcó un hito al presentar a su novio en Argentina

Con pasos por Talleres de Córdoba y el fútbol mexicano, el joven de 23 años habló de su relación durante una entrevista.

El futbolista de Ignacio Lago generó gran ruido en Argentina el último fin de semana, luego de dar un tremendo paso y presentar oficialmente a su novio.

El extremo, que milita actualmente en Colón de Santa Fe, marcó un hito al ser el primer jugador profesional en realizar este gesto, recibiendo el apoyo de los hinchas.

La situación se dio de una manera bastante particular, con la pareja del deportista mandándole un saludo mientras participaba de una entrevista en el canal Aires de Santa Fe mientras se mejoraba de una compleja lesión.

Si bien aquel momento se dio a mediados del 2025, estos días se hizo viral por la emoción del delantero que comentó: “Es un amor irracional”.





Ignacio Lago, quién es el futbolista que marcó un hito en Argentina

Nacido en agosto del 2002, Lago comenzó su carrera en Almirante Brown en el que debutó en el profesionalismo en 2018, con solamente 15 años y rompiendo un récord al ser el más joven en estrenarse en el mencionado club.

Oriundo de la localidad de Isidro Casanova, el delantero pasó por Talleres de Córdoba, Tlaxcala de México, San Martín de San Juan, Atlético Rafaela y el 2024 arribó a Colón de Santa Fe.

En el Sabalero logró tener continuidad y esta temporada se transformó en pieza clave, jugando 7 partidos en la Primera Nacional (segunda categoría trasandina) y anotando 3 goles.

De hecho, el ariete de 23 años viene de marcar un tanto en la victoria de su club sobre San Miguel el pasado sábado 4 de abril.

Sus principales características son la capacidad de eludir a rivales con su velocidad. Pese a ser derecho, ha anotado varias dianas con su pie izquierdo.