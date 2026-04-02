Futbolista protagonizó fuerte accidente de tránsito: Chocó con 3 vehículos en Argentina

Ignacio Miramón, jugador que milita en Gimnasia y Esgrima La Plata, perdió el control de su vehículo al presuntamente intentar esquivar un camión.

Un fuerte accidente de tránsito protagonizó en las últimas horas Ignacio Miramón, futbolista perteneciente a Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina.

El volante se vio involucrado en un choque múltiple junto a otros tres vehículos, el que habría iniciado presuntamente por intentar esquivar un camión.

La situación se dio en la localidad de Melchor Romero, provincia de La Plata, donde el jugador de 22 años perdió el control de la máquina en una calzada mojada.





Cámaras de seguridad captaron accidente de Ignacio Miramón

El incidente quedó registrado en diversas cámaras de seguridad, donde se observa que el auto conducido por el deportista terminó cruzando de vereda a alta velocidad.

En ese instante, el coche manejado por el mediocampista impactó a otros vehículos, incluyendo uno que estaba estacionado.

Si bien ninguno de los involucrados terminó con heridas de gravedad, se reportó que un joven de 22 años resultó herido y trasladado a un centro asistencial en el que se mantiene fuera de peligro.

El accidente derivó en la intervención de la policía, quienes ya están trabajando en la investigación para esclarecer los hechos.

Miramón, que no se ha referido al tema de manera pública, regresó a Gimnasia a principios de este 2026 luego de no tener continuidad en Boca. Su pase pertenece al Lille de Francia.