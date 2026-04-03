Cambios en vacuna contra el COVID: Minsal amplía público objetivo tras aumento de casos en Chile

El Ministerio de Salud (Minsal) comunicó una serie de cambios dirigidos a aumentar la cobertura de la vacunación contra el COVID-19. Reducir la edad del público objetivo y facilitar el acceso son dos de ellos.

El Ministerio de Salud anunció una serie de cambios dirigidos a ampliar la población objetivo y cobertura de la vacunación contra el COVID-19.

De acuerdo a lo comunicado por la autoridad sanitaria, la decisión fue adoptada junto a la Subsecretaría de Salud Pública ante el aumento de la circulación del virus en el país.

Según lo precisado por el organismo, “el SARS-CoV-2 es actualmente el virus respiratorio inmunoprevenible con mayor circulación en Chile“.

A continuación te detallamos en qué consisten las modificaciones implementadas.





Tras aumento de casos: Minsal amplía público objetivo de vacuna contra el COVID

Según lo comunicado por el Ministerio de Salud, entre los cambios se encuentran:

Disminuir la edad de la población objetivo de 65 a 60 años.

Las personas con enfermedades crónicas pueden recibir la vacuna desde los 6 meses hasta los 59 años. Antes era solo para mayores de 18.

Se agrega a los cuidadores/as de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores.

Se elimina el requisito de presentar documentos de respaldo para acreditar una patología crónica.

Se bada de un año a seis meses el intervalo mínimo entre dosis de vacunas contra COVID-19.

Vacuna contra el COVID-19: Dónde encontrar el punto de vacunación más cercano

Para quienes deseen conocer los distintos puntos de vacunación habilitados, la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece) y el Minsal han habilitado un buscador en línea.

A continuación te detallamos cómo acceder a él:

Lo primero es ingresar al sitio web de la Diprece, en la sección de puntos de vacunación. Dentro del sitio podrás filtrar tu ubicación geográfica seleccionando región, comuna y dirección. En la misma plataforma se podrá buscar el tipo de vacuna: COVID-19, influenza, entre otras. Finalmente, el sitio mostrará los distintos recintos autorizados en la zona seleccionada.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de la Diprece.