Advierten posibles tormentas eléctricas en cinco regiones del país

Esta situación afectará tanto a zonas del norte como sur del país y en algunos casos se extenderán hasta el lunes 6 de abril.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que cinco regiones del país presentan posibilidades de tormentas eléctricas durante este fin de semana.

El fenómeno afectará tanto al norte como al sur del país. En el norte se extenderá hasta el lunes 6 de abril, mientras que en el sur se prolongará hasta el domingo 5.





DMC anuncia posibles tormentas eléctricas en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile informó que cinco regiones presentan posibilidad de tormentas eléctricas, tres en el norte y dos en el sur del país.

Zona norte

Inestabilidad atmosférica desde la tarde del miércoles 1 de abril hasta el lunes 6.

Arica y Parinacota: (Precordillera y cordillera)

(Precordillera y cordillera) Tarapacá: (Precordillera y cordillera)

(Precordillera y cordillera) Antofagasta: (Precordillera, precordillera salar y cordillera)

Zona sur

Inestabilidad atmosférica desde la mañana hasta la noche del domingo 5 de abril.