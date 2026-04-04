Advierten posibles tormentas eléctricas en cinco regiones del país
Esta situación afectará tanto a zonas del norte como sur del país y en algunos casos se extenderán hasta el lunes 6 de abril.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que cinco regiones del país presentan posibilidades de tormentas eléctricas durante este fin de semana.
DMC anuncia posibles tormentas eléctricas en cinco regiones del país
La Dirección Meteorológica de Chile informó que cinco regiones presentan posibilidad de tormentas eléctricas, tres en el norte y dos en el sur del país.
Zona norte
Inestabilidad atmosférica desde la tarde del miércoles 1 de abril hasta el lunes 6.
- Arica y Parinacota: (Precordillera y cordillera)
- Tarapacá: (Precordillera y cordillera)
- Antofagasta: (Precordillera, precordillera salar y cordillera)
Zona sur
Inestabilidad atmosférica desde la mañana hasta la noche del domingo 5 de abril.
- Biobío: (Litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera)
- La Araucanía: (Cordillera)