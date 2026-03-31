Padre de futbolista fue detenido: Lo acusaron de abuso sexual contra menor de edad en Argentina

Carlos Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez, fue arrestado por la policía local luego de la denuncia realizada por su pareja, madre de la joven de 12 años.

Revuelo ha causado en Argentina la detención de Carlos Pérez, padre del futbolista de Argentinos Juniors y ex seleccionado de su país, Enzo Pérez, por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años.

Según consignó TN, el hombre de 68 años fue arrestado en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, tras la denuncia de la madre de la víctima, quien actualmente es pareja del acusado.

Los hechos se habrían dado a conocer el pasado fin de semana, luego de que el detenido aparentemente se acercara de manera inapropiada a la joven.





Al enterarse de la situación, la mujer decidió acudir a la policía y se inició un protocolo que derivó en la orden de detención de Pérez, quien fue aprehendido cerca de las 22:00 horas de este lunes.

La investigación quedó a cargo de María de las Mercedes Moya, fiscal que ya ordenó la realización de diversos peritajes.

Enzo Pérez no se ha pronunciado por situación de su padre

Hasta el momento, Enzo Pérez se mantiene en silencio y no ha emitido declaraciones luego de la detención de su padre.

El jugador de 40 años tiene una amplia trayectoria en el fútbol internacional, pasando por clubes como el Benfica de Portugal, Valencia de España y River Plate.

Además, fue nominado en reiteradas oportunidades a la selección de su país, disputando los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.