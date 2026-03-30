Ex DT de la U lanza potente dardo a Argentina por sus amistosos: “Mientras otros jugaban…”

Rafael Dudamel cuestionó a La Albiceleste por los rivales que decidió enfrentar en esta fecha FIFA, aprovechando de defender a Colombia que sufrió una dura derrota ante Francia.

Rafael Dudamel, ex entrenador de Universidad de Chile, lanzó duros cuestionamientos al nivel de amistosos que está jugando la Selección Argentina en la fecha FIFA.

El venezolano criticó a La Albiceleste mientras comentaba el partido de Colombia ante Francia que terminó con una victoria 3-1 a favor del elenco galo.

En ese escenario, el otrora arquero profesional resaltó la “valentía” de Los Cafeteros al chocar frente a escuadras que asoman como favoritas para el Mundial 2026.





¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre Argentina?

En concreto, Dudamel señaló: “Dentro lo deslucido que pudo mostrarse Colombia ante Croacia y Francia hay que resaltar la valentía de esta planificación previa al Mundial, que implicó jugar contra Croacia y contra Francia”.

“Mientras otros jugaban contra Guatemala o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande y eso te desnuda muchas falencias”, complementó.

Precisamente, los capitaneados por Lionel Messi decidieron apostar por rivales de un perfil menor luego de la cancelación de la Finalissima con España.

De hecho, Argentina chocará contra Zambia este martes 31 de marzo en La Bombonera.

El estratega venezolano estuvo a cargo de la U entre noviembre del 2020 y junio del 2021, periodo en el que dirigió 26 partidos y consiguió 8 triunfos, 12 empates y 6 derrotas.