“Bastante flojo”: La fuerte autocrítica de Dibu Martínez tras cuestionado partido de Argentina

El arquero de La Albiceleste no se guardó nada tras el amistoso ante Mauritania disputado en la Bombonera.

Argentina y España, campeón de la Copa América y Eurocopa, respectivamente, debían disputar la Finalissima, sin embargo, el duelo estaba programa en Qatar y se suspendió por el conflicto internacional que se vive en Medio Oriente.

A raíz de esto, la Albiceleste debió buscar rápidamente un rival y organizó un amistoso en Buenos Aires ante la débil Mauritania, 115° en el ranking FIFA.

Se esperaba que el actual campeón del mundo viviera una jornada tranquila y venciera al conjunto africano por varios goles. No obstante, el equipo de Lionel Scaloni tuvo una muy floja actuación y apenas se impuso en la Bombonera por 2-1 generando muchas dudas de cara al próximo mundial.

Los goles los marcaron Enzo Fernández a los 17 minutos y Nico Paz a los 32’. Mientras que Jordan Lefort descontó a los 94’.





La fuerte autocrítica de Emiliano Martínez

“Tenemos que jugar con un poquito más de intensidad, un poquito más de juego… Tenemos que hacerlo un poquito mejor”, partió declarando Emiliano Martínez tras el encuentro.

El “Dibu” no se quedó ahí y fue bastante autocrítico: “El partido fue bastante flojo la verdad. Para mí, fue uno de los partidos que peor jugamos, aunque sea un amistoso”.

El próximo desafío de Argentina será este martes 31 de marzo ante Zambia. Cabe señalar que los trasandinos integran el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania.