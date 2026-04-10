Chile vs Argentina | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina
El gol de penal de Florencia Bonsegundo le permitió a Argentina superar a Chile en un partido clave en Valparaíso.
Una derrota obtuvo la Selección Chilena en el retorno de la Liga de Naciones Femenina, luego de perder 1-0 ante Argentina este viernes.
Por la fecha 5° del certamen que clasifica al Mundial 2027, La Roja se inclinó frente a La Albiceleste que aprovechó el gol de penal de Florencia Bonsegundo en el primer tiempo.
Ahora, el combinado nacional está obligado a rescatar puntos ante Colombia y Uruguay, choques que jugará en condición de visitante.