Chile vs Argentina | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina

El gol de penal de Florencia Bonsegundo le permitió a Argentina superar a Chile en un partido clave en Valparaíso.

Una derrota obtuvo la Selección Chilena en el retorno de la Liga de Naciones Femenina, luego de perder 1-0 ante Argentina este viernes.

Por la fecha 5° del certamen que clasifica al Mundial 2027, La Roja se inclinó frente a La Albiceleste que aprovechó el gol de penal de Florencia Bonsegundo en el primer tiempo.

Ahora, el combinado nacional está obligado a rescatar puntos ante Colombia y Uruguay, choques que jugará en condición de visitante.