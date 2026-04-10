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Chile vs Argentina | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina

El gol de penal de Florencia Bonsegundo le permitió a Argentina superar a Chile en un partido clave en Valparaíso.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Una derrota obtuvo la Selección Chilena en el retorno de la Liga de Naciones Femenina, luego de perder 1-0 ante Argentina este viernes.

Por la fecha 5° del certamen que clasifica al Mundial 2027, La Roja se inclinó frente a La Albiceleste que aprovechó el gol de penal de Florencia Bonsegundo en el primer tiempo.

Ahora, el combinado nacional está obligado a rescatar puntos ante Colombia y Uruguay, choques que jugará en condición de visitante.

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