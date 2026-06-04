Chile vs Portugal: Cuándo y a qué hora juega La Roja el amistoso internacional

La Roja chocará contra Portugal en un desafío de lujo con miras al nuevo proceso, lo que marcará un cruce contra Cristiano Ronaldo.

La Selección Chilena tendrá un amistoso de lujo en el comienzo de la fecha FIFA de junio, enfrentando nada menos que a Portugal.

La Roja visitará al equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, quienes cuentan con un plantel de lujo que los lleva a ser candidatos en el Mundial 2026.

El objetivo de los dirigidos por Nicolás Córdova es seguir sumando rodaje en este nuevo proceso, midiéndose en esta oportunidad a jugadores de primer nivel.





¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Portugal el partido amistoso?

El partido entre Chile y Portugal está programado para el sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas de Chile.

El recinto que albergará este interesante desafío internacional es el Estadio Nacional de Lisboa, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Portugal?

El choque del combinado nacional contra los lusos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis este esperado duelo.