Colombia vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina

La buena actitud de La Roja fue insuficiente para sacar puntos en Cali, situación que la hace perder terreno en la lucha por clasificar al Mundial 2027.

Un duro partido afrontó la Selección Chilena por la Liga de Naciones Femenina, cayendo 1-0 ante Colombia este martes en Cali.

El gol de Linda Caicedo le impidió a La Roja sumar puntos vitales en la lucha por clasificar al Mundial 2027, todo esto a falta de solamente tres fechas para el cierre.

Pese a la caída, el equipo nacional apostará todas sus fichas para vencer a Uruguay el próximo sábado 18 de abril, encuentro que se tomará como una verdedera final.