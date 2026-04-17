Ataque de furia: Paolo Di Canio pierde la razón y se pega cabezazos tras discusión en TV
El ex delantero protagonizó un insólito momento en Italia, azotando su cabeza con un escritorio tars discutir con Fabio Capello.
Un momento realmente insólito se vivió en Italia con Paolo Di Canio, recordado ex futbolista que azotó su cabeza contra una mesa en pleno programa de televisión.
El otrora delantero analizaba para Sky Sports los recientes partidos de la Champions League, entrando en debate con el histórico ex DT Fabio Capello.
El ambiente se fue calentando poco a poco, hasta que llegó un instante de frustración que simplemente no pudo contener.
Ataque de Paolo Di Canio se volvió viral
Tras recibir una inesperada respuesta, Di Canio no aguantó y fue directamente hacia la mesa en tres oportunidades, dejando en blanco al resto del panel.
El ataque de furia le dejó un intenso dolor, aunque se reportó que el ex profesional de 57 años no sufrió ninguna herida de gravedad.
Al presenciar esta situación, Capello se levantó de su puesto y acercó un pañuelo a su colega, mientras que la conductora del espacio no contuvo la risa.
El arrebato se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde se recordó que Di Canio tuvo varios de estos arranques en su carrera en clubes como el Sheffield Wednesday de Inglaterra y el West Ham United.
Mira el momento acá
🇮🇹🤌 Paolo Di Canio on Italian TV as a pundit is box office.
Here he is, cracking his head open on the desk over a debate as a demonstration of frustration.
Fabio Capello stood up to hand him a tissue to stop the bleeding. 🤣pic.twitter.com/vBSSWcrAr4
— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) April 16, 2026