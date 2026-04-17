“De la cantera al profesionalismo”: Los 3 jugadores de la U que firmaron su primer contrato

Los Azules anunciaron que tres canteranos ya tienen su primer vínculo con la institución. ¿Quiénes son y de qué juegan? Acá los detalles.

Universidad de Chile confirmó este jueves que tres jugadores firmaron su primer contrato con el club, dando un enorme paso en sus carreras.

Se trata de Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme, quienes esta temporada cumplieron su sueño al debutar en el profesionalismo.

“Estamos muy contentos, llevan desde muy chicos acá. Están identificados con el club y han demostrado que están para jugar en el Primer Equipo. Es un orgullo para nosotros que los vemos crecer”, comentó Manuel Mayo, gerente deportivo de Los Azules.





¿Quiénes son los 3 jugadores que firmaron contrato con la U?

El primero en la lista es Vargas, lateral izquierdo categoría 2006 que se estrenó en la derrota 2-1 ante Huachipato por la Liga de Primera en febrero, donde también puede jugar como defensor central.

Por su parte, Rojas tiene 18 años (cumplirá 19 en noviembre) y está en el cuadro laico desde la Sub 10, siendo uno de los jugadores rescatables contra Unión La Calera en el debut del entrenador Fernando Gago por la Copa de la Liga.

Finalmente, Riquelme es volante y desde el Romántico Viajero lo describen como un futbolista con “técnica y despliegue físico”, teniendo presencia en la victoria 3-0 sobre Audax Italiano por el mismo torneo.

El objetivo es que todos ellos se conviertan en opciones para el DT pensando en los próximos desafíos, especialmente si se tiene en cuenta los problemas de leiones que ha tenido la U.

Adicionalmente, estos jóvenes ayudan a la institución a cumplir con la regla de minuto Sub 21 que se exige en cada temporada.