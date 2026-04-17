El mensaje de Universidad Católica para despedir a ex figura: Falleció a los 70 años

Los Cruzados lamentaron el deceso de Hugo Lacava Schell, ex volante uruguayo que pasó por la institución entre 1978 y 1979.

Universidad Católica lamentó el fallecimiento de Hugo Lacava Schell, ex futbolista uruguayo que murió a los 70 años.

El otrora volante estaba radicado en la localidad de Resistencia, Argentina, perdiendo la vida a causa de problemas de salud que lo tenían complicado desde hace tiempo.

Una vez ratificado el deceso, Los Cruzados se expresaron en redes sociales y señalaron: “Con absoluto pesar adherimos a las condolencias de la triste noticia conocida en relación al fallecimiento del ex jugador de Universidad Católica, a fines de la década del 70, Hugo Lacava Shell”.

“La noticia llegó hace algunas horas desde Argentina. Enviamos a su familia, cercanos y conocidos nuestro cariño y respeto para quien fuera un destacado y reconocido refuerzo de La Franja”, señalaron.

El ex jugador fue parte del plantel de La Franja entre 1978 y 1979, llegando a disputar casi 50 partidos en el fútbol chileno.

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La carrera de Hugo Lacava Schell, ex jugador que murió a los 70 años

Nacido en el Departamento de Colonia, Uruguay, en agosto de 1955, Lacava Schell comenzó su carrera como profesional en Boca Juniors.

Su ciclo como futbolista incluyó pasos por Temperley, en el que logró un histórico ascenso a la Primera División en 1982, la UC, Santamarina de Tandil, y Lanús, entre otros.

Su último club fue Sarmiento de Junín, dejando la actividad en en la temporada 1989-1990.