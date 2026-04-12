Trump ordenó bloquear Estrecho de Ormuz tras fracaso en negociaciones de paz con Irán

“Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, expresó el mandatario en Truth Social, donde dio a conocer que las negociaciones en Pakistán finalizarán sin un acuerdo para la reapertura del estrecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo un bloqueo naval del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque admitió que los diálogos en Pakistán habían ido “bien” y que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el mandatario señaló que Teherán negó ceder en los temas relacionados con su programa nuclear.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en Truth Social.

Trump también dio a conocer que ordenó a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es “ilegal”.





“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, advirtió.

“Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, insistió Trump.

Conversaciones de paz entre Irán y EE.UU. sin acuerdo

Sin acuerdos terminaron Estados Unidos e Israel sus conversaciones de paz con Irán en Islamabad, la capital de Pakistán, tras una extensa jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica de 1979.

Al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordó la “falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica” de su programa nuclear.

“La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear”, afirmó Vance

Por otro lado, la única buena noticia, según Vance, ha sido el hecho de reunirse cara a cara y mantener “estas sustanciosas conversaciones” que se prolongaron durante casi un día entero.

“Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho”, indicó, antes de confirmar que la delegación regresa a EEUU sin pacto.