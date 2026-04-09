09/ 04/ 2026 09:59

Máxima tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenaza a Irán por acuerdo sobre Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encarar a las autoridades de Irán a través de redes sociales tras el cierre del Estrecho de Ormuz y ante un posible quiebre del pacto entre países. El mandatario norteamericano reveló que el personal militar y su armamento estadounidense se mantendrá cerca de Irán hasta llegar a un “acuerdo real alcanzado”. Sin embargo, indicó que “si por alguna razón no se cumple (…) comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”.