Renato Munster renuncia como seremi de Cultura a un día de ser designado

Mediante un comunicado, el actor explicó que la decisión obedece a “motivos personales y urgentes”. Su antecesor, Gustavo Baehr, alcanzó a estar dos semanas en el cargo.

A un día de su designación como seremi de Cultura en la región Metropolitana, el actor Renato Munster dio a conocer su decisión de dimitir al cargo en el Gobierno del presidente Kast.

Fue a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X donde confirmó la noticia, asegurando que obedece a “motivos personales y urgentes”.

“A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando“, expresó en la red social.

“Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”, continuó. “Doy las gracias por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente“.





Los antiguos tuits de Munster sobre Kast

Vale mencionar que, tras sus designación, internautas reflotaron publicaciones antiguas de Munster donde había hecho duras críticas al actual mandatario. Luego de la viralización estos fueron eliminados.

En octubre de 2017, por ejemplo, escribió: “Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país”.

En noviembre del mismo año volvió a referirse al líder republicano: “Kast como Artés viven en mundos paralelos. Fanatismo extremo de ambos lados. 100% Estado y 100% Iglesia. Vamos descartando candidatos”.