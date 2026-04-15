Víctor Chanfreau viaja junto a delegación chilena a Gaza: “Es una misión arriesgada”

Junto a más de 40 barcos, un grupo de chilenos partió desde Barcelona rumbo a Palestina. Entre ellos, se encuentra el actual estudiante de Derecho, quien en 2020 encabezó movimientos estudiantiles como vocero de la ACES.

El exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau zarpó el pasado domingo rumbo a la Franja de Gaza, como parte de la delegación chilena Global Sumud Flotilla.

Junto a más de 40 barcos, el grupo de chilenos partió desde Barcelona junto a activistas de distintas partes del mundo.

En la misión, participan siete chilenos a bordo Dentro de los representantes se encuentran Víctor Chanfreau, actual estudiante de Derecho, y la periodista Carolina Eltit, conocida por su paso por programas de espectáculo.

El resto de la tripulación está compuesta por Claudio Caiozzi, Macarena Chahuán, Bruno Salas, Franco Torti e Ignacio Ladrón de Guevara. En tanto, un octavo integrante —identificado como Felipe Sierra— intentará ingresar a Gaza por Rafah, en Egipto.





“Es una misión arriesgada”

A través de un video publicado antes de zarpar, el exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) afirmó que “delegaciones de todo el mundo cruzaremos el Mediterráneo para llevar solidaridad donde hoy más se necesita”.

“Sabemos que es una misión arriesgada, porque otras han sido interceptadas, pero no podemos normalizar que millones de personas vivan bajo bombardeo constante. No es normal que niños crezcan entre ruinas creyendo que el mundo los olvidó, porque hoy lo realmente peligroso es acostumbrarnos al horror”, agregó.

En esa misma línea, Chanfreau sostuvo que “vivimos en un mundo donde las guerras no son solo conflictos lejanos, son decisiones que toman unos pocos y que terminan pagando los pueblos“.





“Traemos ayuda humanitaria y gestos de cariño y resistencia al pueblo palestino. Lograr esta misión es cumplir con un valor mínimo de la humanidad, de no ser testigo en silencio de la crueldad y avaricia de unos pocos”, indicó.

Cabe mencionar que, tras una reunión en el Congreso con Sumud Chile, la senadora Fabiola Campillai informó el envío de un oficio a Cancillería solicitando medidas de resguardo para la delegación.

“En mi calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, he solicitado mediante un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores que monitoree permanentemente su situación y active todos los mecanismos de apoyo diplomático y protección en caso de que nuestros compatriotas lo requieran”, afirmó Campillai.

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