Ocupantes se fugaron: Chocan y dejan auto abandonado en Santiago
Se informó que el vehículo no presentaba encargo por robo, pero sí tenía sus documentos vencidos.
Un accidente se produjo esta madrugada en la comuna de Santiago, donde un vehículo chocó en calle Vicuña Mackenna, muy cerca de avenida Matta.
Tras el impacto del auto contra una señalética, los ocupantes se fugaron de lugar y dejaron abandonado el auto.
Se informó que el vehículo no presentaba encargo por robo, pero sí tenía sus documentos vencidos.