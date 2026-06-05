Temblor hoy 5 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 5 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 05:17 horas.

05:17 horas. Epicentro : 37 km al Sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

: 37 km al Sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 109 km.

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora: 01:38 horas.

01:38 horas. Epicentro : 29 km al Noroeste de Calama, región de Antofagasta.

: 29 km al Noroeste de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 108 km.

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 00:14 horas.

00:14 horas. Epicentro : 14 km al Noroeste de Punitaqui, región de Coquimbo.

: 14 km al Noroeste de Punitaqui, región de Coquimbo. Profundidad: 52 km.