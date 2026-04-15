Retiran nombramiento de seremi de Energía en La Araucanía: No contesta ni se presenta a la oficina desde el lunes

Según informó la Delegación Presidencial de la región, Patrick Dungan se ausentó de su oficina desde el lunes 13 de abril “sin entregar justificaciones oficiales ni formales”.

La Delegación Presidencial de La Araucanía informó este miércoles que decidió retirar el nombramiento de Patrick Dungan como seremi de Energía de la región.

La decisión se compartió a través de un comunicado, luego de perder contacto con la autoridad, quien se ausentó desde el pasado lunes y tampoco responde los llamados telefónicos.

“Desde el día lunes 13 de abril, el Seremi Patrick Dungan Alvear, se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, hecho irregular que lamentamos”.

Dado esos argumentos, el Ministerio de Energía determinó retirar la tramitación del decreto correspondiente a su nombramiento en la Contraloría.

Pese a las circunstancias, desde la Delegación no informaron ninguna diligencia para saber sobre el paradero o estado de salud de Patrick Dungan Alvear.

Nueva terna para seremi

En esa línea, la Delegación Presidencial de La Araucanía adelantó que se propondrá una nueva terna al presidente José Antonio Kast para que se designe a una nueva autoridad en el cargo.

Por ahora las labores correspondientes serán realizadas por el seremi de Economía, Carlos Zirotti, quien asumirá de manera subrogante.