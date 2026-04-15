“Es impreciso y redundante”: Fonoaudióloga se hizo viral al analizar vocerías de ministra Sedini

La profesional y creadora de contenidos Paulina Donoso aclaró en TikTok que su difundido video no busca ser político, sino puramente lingüístico.

Una fonoaudióloga, que es especialista en fonoaudiología infantil, se hizo viral en TikTok al analizar las vocerías de Mara Sedini, quien se desempeña como ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en el gobierno del presidente Kast.

Se trata de Paulina Donoso, quien recopiló algunos extractos de las vocerías de la secretaria de Estado que han sido viralizados en plataformas como X, donde usuarios han acusado algunos “errores comunicacionales”.

“Me pidieron mucho que hiciera este análisis desde el punto de vista fonoaudiológico“, comentó en la red social, aclarando, de paso, que está “súper resumido y que hay más contenido que analizar”.

El video, publicado a comienzos de abril, alcanza las 200 mil reproducciones en la plataforma, 24 mil “me gusta” y supera los 600 comentarios.





El análisis de fonoaudióloga sobre ministra Sedini

De acuerdo con la profesional, “analizando distintas entrevistas y discursos públicos”, concluyó que el “lenguaje que utiliza es informal, impreciso, redundante, carente de coherencia y cohesión”.

En su análisis, que aseguró es “lingüístico” y no “político”, destacó que Sedini omite fonemas importantes dentro de palabras, como el “b” o el “s” al final de las sílabas.

“En vez de decir ‘trabajar’, dice ‘traajar'”, explicó, junto con señalar que cuenta con escasez de vocabulario y una constante redundancia en sus frases.

“El aumento de homicidios ha aumentado” o “un impacto de la guerra en el Medio Oriente que impacta a todos los países”, fueron algunos de los ejemplos que entregó.

“En cuanto a lo semántico, presenta una escasez de vocabulario. Redondea constantemente en la reutilización de palabras y sus variaciones”, realcó la fonoaudióloga.