El creador de contenidos Tohru ya suma más de mil videos de danza en Instagram. Varios han sido virales, algunos gracias a los usuarios de Chile que destacaron su gusto por la música nacional.

Tohru, un hombre japonés de 59 años conocido por los videos que comparte en redes sociales, ha llamado la atención de los chilenos en internet.

El creador de contenidos destaca por vestir trajes de oficinista mientras baila canciones de distintos países e idiomas. Ya suma más de mil reels en los que muestra su talento.

Su lema es: “Nunca es demasiado tarde para comenzar a bailar. Porque hoy es el día en el que soy más joven”.





En su más reciente publicación de Instagram, el japonés atrajo una vez más cientos de comentarios de chilenos. Esto por su danza al ritmo de Amar en el Campo del artista nacional Teleradio Donoso.

En enero y en febrero de este año, los videos del hombre ya había sido virales entre los usuarios de nuestro país. Había interpretado La voz de los 80 de Los Prisioneros y Siempre es viernes en mi corazón de Alex Anwandter.

Revisa algunas de las reacciones de su último video

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