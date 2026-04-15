Amenaza de tiroteo causó alarma en centro de La Serena: Sujeto escribió mensaje en edificio público

Carabineros detuvo este miércoles a un hombre de 35 años, quien dejó una amenaza en el libro de reclamos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo.

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles tras realizar una amenaza de tiroteo en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Coquimbo, ubicada en la ciudad de La Serena.

Según información de Carabineros consignada por el medio local El Día, el sujeto habría escrito mensajes amenazantes en el libro de reclamos de la división gubernamental, luego de recibir una respuesta vinculada a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

El comisario (s) de la unidad, mayor Dagoberto Silva, afirmó que “el despliegue inmediato por parte de nuestros carabineros de la SIP de la Primera Comisaría de La Serena permitió identificar al individuo y detenerlo en los alrededores de la Plaza de Armas de la comuna”.





¿Quién era el sujeto que amenazó con tiroteo en La Serena?

El citado medio reveló que el detenido se trata de un estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz en INACAP La Serena, y cuenta con el beneficio de gratuidad.

Además, mantendría antecedentes penales por el delito de robo con intimidación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que protagoniza un hecho similar. En 2023, amenazó a través de correo electrónico al mismo servicio, situación que fue denunciada ante la Fiscalía.