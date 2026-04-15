Lluvia de críticas a Naya Fácil por nueva rifa en medio de polémica por pago de impuesto al lujo

La influencer lanzó un sorteo de tres autos híbridos modelo Toyota Yaris Cross, pero no fue del todo bien recibido por su público. Los comentarios apuntaron a recientes polémicas por su opinión sobre impuesto al lujo y el trabajo en días feriados.

Naya Fácil volvió a causar debate en redes sociales tras lanzar una nueva rifa, en medio de la polémica que desató su descargo luego de que le notificaran que debía pagar el impuesto al lujo por su Tesla Cybertruck.

La influencer recibió una notificación del Servicio de Impuestos Internos (SII) debido a que su vehículo está avaluado en cerca de $150 millones de pesos, por lo que debe pagar $1.226.723 pesos, lo que desató su enojo.

“Lo que yo no sabía es que la gente que va teniendo más plata más debe ir pagando, cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde los ladrones son de cuello y corbata, donde hacen leyes que muchas veces solo les benefician a ellos”, lanzó en en un video en su cuenta de TikTok.





Sin embargo, este miércoles intentó dejar atrás la controversia y reapareció en Instagram promocionando una nueva rifa bajo el lema de “desplázate en modo mixto” en la que sorteará no uno, sino que tres autos híbridos, a $2000 pesos cada ticket.

Se trata del vehículo Toyota Yaris Cross Hybrid, cada uno avaluado en cerca de $20.500.000 millones de pesos.

“Te puedes ahorrar luquitas, tiene mucha autonomía, es un auto familiar, cómodo”, adelantó.

Las críticas a Naya Fácil por nueva rifa

A penas la influencer hizo la publicación en su cuenta de Instagram de concursos, los internautas comenzaron a criticarla recordándole sus recientes polémicas por su descargo respecto al impuesto al lujo y su opinión sobre el trabajo en días feriados.

“Vender rifas y jugar con la ilusión de la gente se llama PROYECTO”, “¿sirve para ir a trabajar los feriados”, “ella compraba 3 autos para rifar de una y se quejaba de los impuestos”, “¿estás rifas nuevas son para pagar los impuestos?” y “hay que hacer el dinero para pagar el impuesto al lujo”, fueron algunas de las reacciones.