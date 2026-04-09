“¡Así de maldito!”: Expareja de Naya Fácil reaparece en redes y arremete con queja tras romance

El joven sostuvo que las personas lo reconocen en la calle tras su breve relación con la influencer y hasta le piden fotografías. “Todo por esto que pasó hace un año”, comentó.

Durante la madrugada de este jueves, Alfonso, la expareja de Naya Fácil, reapareció en redes sociales con particulares declaraciones sobre el pasado romance.

El joven aseguró que hay personas que lograron reconocerlo tras una nota que realizó Plan Perfecto sobre la nueva presunta relación de la influencer.





¿Qué dijo la expareja de Naya Fácil?

“Me vienen a pedir fotos hasta en el trabajo, todo por una noticia que me hace viral. ¡Así de maldito!”, comenzó diciendo el joven en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, compartió una fotografía con una mujer en el paradero de buses RED, y luego compartió la nota de Plan Perfecto.

“Todo por esto que pasó hace un año y de nuevo me suben, que se hace viral otra vez, jajajá”, complementó.

Cabe destacar que Naya y Alfonso se conocieron a mediados de 2025, pero la relación no prosperó debido a diferencias irreconciliables entre ambos.

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