Alumnas denunciaron en RRSS: Indagan presunta red de venta de material pornográfico en colegio de Rancagua

Los involucrados habrían almacenado el contenido en Google Drive para posteriormente ser comercializado. Serían compañeros de las víctimas.

Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó seis viviendas en la región de O’Higgins, en el marco de una investigación por una presunta red dedicada al almacenamiento y comercialización de imágenes íntimas y de carácter sexual de estudiantes menores de edad.

La indagatoria involucraría a alumnos del Colegio Marista de Rancagua, quienes presuntamente habrían recopilado imágenes de sus propias compañeras.

Los hechos se conocieron luego de que alumnas de tercero y cuarto medio denunciaran públicamente la situación.

Lo que se sabe de la investigación

Según informó La Tercera, la presunta red habría funcionado durante cerca de dos años y el material habría sido almacenado mediante Google Drive.

El subprefecto Pablo Guzmán, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Rancagua, entregó detalles sobre los procedimientos realizados: “Se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia”, expuso.

Por su parte, el fiscal regional subrogante de O’Higgins, Pablo Muñoz, aseguró que se contactó a todas las víctimas para ofrecerles apoyo.

Asimismo, detalló que “hay una arista distinta que dice relación con la omisión de denuncia, que también está siendo investigada”.





¿Qué dijo el Colegio Marista de Rancagua?

El Colegio Marista de Rancagua informó que los estudiantes presuntamente vinculados a los hechos fueron suspendidos mientras avanza la investigación.

Además, el establecimiento inició un proceso disciplinario conforme a su reglamento de convivencia escolar.

Las alumnas dieron a conocer el caso a través de redes sociales, donde denunciaron la existencia de una presunta red dedicada al almacenamiento y venta de imágenes íntimas y sexuales de estudiantes menores de edad.

De acuerdo con su denuncia, esta sería administrada por compañeros de las propias afectadas.

El comunicado de las alumnas

Tras repudiar los hechos, las estudiantes instaron a las autoridades a tomar medidas, “iniciando una investigación seria (…) los responsables asuman las consecuencias que determinen las normas y la ley”.

“Nos preocupa profundamente que quienes estarían involucrados en esta red continúen presentes en los mismos patios y salas que muchas de las víctimas”, señalaron las alumnas.

“Una vez más queda demostrado que no estamos seguras”, concluyeron.

Revisa el comunicado: