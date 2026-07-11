Cuándo vence el Cupón de Gas Licuado: Revisa el plazo límite para canjear los $27 mil

Revisa a continuación la próxima fecha de entrega del cupón y hasta qué día podrá ser canjeado en uno de los cientos de puntos autorizados.

Ya se encuentra disponible el Cupón de Gas Licuado para aquellas familias pertenecientes al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y que hayan postulado al beneficio antes de la primera quincena de junio.

A todos quienes se les otorguen los $27 mil podrán comprar a un balón de gas con aporte estatal tras el alza de combustibles por la suspensión del Mepco. El monto será entregado mediante BancoEstado y podrán canjearlo de forma online a través de la app de la entidad bancaria o de forma física en una CajaVecina.





Fecha límite para canjear Cupón de Gas Licuado

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre, a las 23:59 horas, para todos los beneficiarios.

Respecto a los $27 mil, este será depositado de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación:

Cómo activar el Cupón de $27 mil para el gas

Ya sea si buscas comprar un galón de gas de forma presencial en la distribuidora o a domicilio, para activar dicho vale deberás seguir los siguientes 3 pasos:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica .

. El sistema corroborará de forma automática si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón, el cual aparecerá en tu App de BancoEstado.

En que distribuidores de gas puedo canjear el cupón

El sitio web de BancoEstado activó una búsqueda inteligente para encontrar los puntos autorizados cerca de tu hogar. Para encontrar dónde comprar, solo debes buscar por nombre de la empresa o dirección, comuna y región.

Para acceder a esta lista, haz clic aquí.