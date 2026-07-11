Patrulla de Carabineros colisiona contra vehículo particular en San Miguel: Reportan cuatro lesionados

Según detallaron, uno de los conductores presentó 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

La madrugada de este sábado se registró un importante accidente de tránsito en la comuna de San Miguel, específicamente en Av. Salesianos con José Joaquín Prieto, el cual involucró una patrulla de Carabineros y un vehículo particular en un contexto que todavía está siendo investigado por personal de la SIAT, ya que esa intersección cuenta con semáforos activos.

Tras el choque, se registraron tres uniformados lesionados, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros. Además, un civil del otro vehículo también resultó herido, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial, donde se confirmó que presentaba 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.