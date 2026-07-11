“Nunca pensé que me iban a despachar”: Rosemarie Dietz se sinceró tras su quiebre matrimonial con Cristóbal González

La empresaria acusó infidelidad en más de una oportunidad: “Más adelante lo voy a poder perdonar”, aseguró.

Este sábado, Rosemarie Dietz se sinceró respecto de la separación matrimonial con el empresario Cristóbal González, quien es padre de su hija.

La exchica Mekano acusó infidelidad en más de una oportunidad tras 7 años juntos y actualmente se encuentra enfrentando el proceso de quiebre, mientras se reinventa como empresaria.

“Me dolió mucho su traición, quedé en shock”

Dietz fundó su propia agencia de marketing y publicidad y en conversación con LUN sobre esta nueva etapa aseguró: “Creo que me dejaron en el mejor momento de mi vida porque me siento super bacan como mamá y empresaria”.

En esa misma línea, agregó: “Como yo estoy con mi hija todos los días, a veces su papá, que vive muy cerca, se queda con ella y eso me facilita ir a hacer las grabaciones”.





Respecto de su separación con Cristóbal, admitió que “me dolió mucho su traición, quedé en shock, algunos días ni siquiera podía dormir, para mí fue muy fuerte como mujer, como mamá, porque nunca pensé que me iban a despachar como tan poca cosa”.

Tras un férreo descargo de Rosemarie durante el Día del Padre, se dio a conocer que González está en pareja con la modelo Daniela Espinoza.

“Nunca esperas que te traten así, considerando que estuvimos 7 años juntos. Más adelante lo voy a poder perdonar, pero ahora no tengo ni rabia ni pena (…) Al final, una tiene que vivir en paz”, comentó.

La empresaria tampoco se cierra al amor y confesó que le gustaría casarse en un futuro, pero esta no es su prioridad actual: “Es muy pronto para pensar en eso. Es importante darse el tiempo para estar con una misma”, cerró.