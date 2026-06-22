“¡Prefirió estar con su amante en Viña!”: Exchica Mekano arremete contra su expareja por el Día del Padre

La mujer que sería la nueva pareja de Cristóbal González es modelo, reina de belleza y causó revuelo tras desearle un feliz Día del Padre en su cuenta de Instagram.

Este domingo, Rosemarie Dietz arremetió contra el padre de su hija, Cristóbal González, con motivo del Día del Padre.

La exchica Mekano acusó al hombre de no celebrar con su hija por estar con su presunta nueva pareja, Daniela Espinoza.





El descargo de Rosemarie Dietz

“Feliz Día del Padre al mejor papá del mundo ¡dejando a su propia hija sin este día tan importante para ella!”, comenzó diciendo Dietz en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “¡Después de que estuvo toda la semana esperando este momento para estar con su papá!”.

“¿Y qué hace el lindo? ¡Prefirió estar con su amante en Viña! ¡Seguramente un perro es más importante que tu propia hija! Hay padres y padres. No se confundan. No todo lo que brilla es oro”, cuestionó Rosemarie.

Además, añadió: “Narcisista, me aburriste”, y luego publicó una serie de fotografías desde el perfil de quien sería la nueva pareja de Cristóbal.

En ellas, la mujer comparte una serie de registros del fin de semana con el texto: “Feliz Día del Padre”, lo que generó revuelo entre los internautas.

Debido al revuelo, Espinoza terminó cambiando la configuración de su perfil de Instagram a privado y, tras unas horas, volvió a dejarlo público.

Daniela Espinoza es una modelo y reina de belleza venezolana y cuenta con casi 65 mil seguidores en redes sociales.

La mujer tiene 31 años y es dueña de una pastelería. Si bien terminó borrando las publicaciones con Cristóbal, en las últimas horas publicó una fotografía de ambos en un ascensor en Viña del Mar.

Revisa las publicaciones de Instagram: