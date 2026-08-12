Ignacia Fernández debutó en Miss Mundo 2026 y recibió elogios tras ceremonia inaugural

La representante chilena se lució en la ceremonia de inauguración realizada en la Plaza Halong Marina Beach, ubicada en la provincia de Quang Ninh, que reunió a las candidatas de distintos países.

Ignacia Fernández ya comenzó oficialmente su participación en el Miss Mundo 2026. La representante chilena tuvo su primera aparición en el certamen internacional durante la ceremonia de inauguración realizada en Vietnam.

El evento se desarrolló en la Plaza Halong Marina Beach, ubicada en la provincia de Quang Ninh, y reunió a las candidatas de distintos países que competirán por la corona mundial.

Como parte de la actividad inaugural, las participantes desfilaron luciendo vestimentas tradicionales vietnamitas. En ese contexto, Ignacia compartió escenario con la representante de Islas Caimán, protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada.





Recibió elogios en redes sociales

Las imágenes del desfile rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde la chilena recibió numerosos comentarios positivos por su desplante y seguridad sobre la pasarela.

Incluso, varias cuentas especializadas en concursos de belleza destacaron su presentación y la ubicaron entre las participantes más sobresalientes de la ceremonia de apertura.

Cabe mencionar que Fernández llegó a Miss Mundo 2026 tras convertirse en la ganadora del certamen nacional que definió a la representante chilena para el concurso internacional.

La joven ha llamado la atención no solo por su desempeño en pasarela, sino también por una faceta poco habitual en este tipo de competencias: su carrera como cantante de metal.

Precisamente esa combinación entre talento artístico y desenvolvimiento escénico le permitió destacar durante la competencia nacional y ganarse el derecho de representar a Chile en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.