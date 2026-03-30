“No vivo el sacrificio”: Naya Fácil se disculpa tras polémica reflexión sobre eliminar días feriados

La influencer visitó este domingo los estudios de Primer Plano para ofrecer disculpas públicas luego de sus controversiales declaraciones. “Reconozco que me equivoqué, que estuvo mal lo que dije”, expresó.

Naya Fácil ofreció disculpas públicas este domingo en Primer Plano luego de sus controversiales donde se manifestó a favor de eliminar algunos días feriados irrenunciables en los calendarios del país.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que quizás se sintieron pasadas a llevar y gracias por hacérmelo saber“, expresó en el estudio del programa de farándula de Chilevisión.

En la misma línea, la influencer agregó: “Gracias por gritármelo en la calle. Quizás no de buena manera, pero así es como a veces entiendo que lo que dije estuvo mal“. Luego, hizo un mea culpa asegurando que no debió opinar del tema sin estar debidamente informada.

Según dijo, no debió entrar “en un ámbito político, el cual no entiendo, no manejo y el cual quizás no tengo derecho a hablar porque no vivo la vida de las otras personas, no vivo el sacrificio de las personas chilenas”.





“Tengo un estilo de vida distinto que es el ser influencer, entonces eso no me daba el derecho de hablar de esto, así que de todo corazón, quiero reiterar mis disculpas públicas”, recalcó la creadora de contenidos.

Finalmente, insistió en que “estoy acá para reconocer y creo que esto también es parte de crecer, el reconocer que me equivoqué, que estuvo mal lo que dije y sobre todo en meterme en temas de los cuales yo no me manejo, y sinceramente tampoco me informé”.

Los polémicos dichos de Naya Fácil

“¿Ustedes creen que un emprendedor descansa los feriados?, ¿ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes, millonarias, descansa los feriados?”, preguntó Naya hace unos días en Instagram, desatando la polémica

“Quien quiere surgir, puede”, comenzó señalando, para luego agregar que “si quieres surgir en la vida, aunque tengas tu propia empresa, tienes que trabajar domingo, feriados”.

“Hay mucha gente que no está ni ahí con los feriados, es más, que incluso le molesta los feriados porque son pérdidas, pérdida de dinero, pérdida de venta, pérdida de clientes. Entonces, ahí es cuando yo me pongo a pensar y digo guau”.

“Al principio hay que sacarse la mugre”, sostuvo, agregando que hay quienes “sacrifican momentos familiares para poder surgir”.

“Veo a la gente chilena quejándose por un feriado, si supieran que para poder surgir realmente hay que sacrificar momentos”, cerró Naya.

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