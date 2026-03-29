“Algo a lo que me quiero dedicar”: El inesperado anuncio de Naya Fácil sobre su futuro

La influencer detalló que en aproximadamente seis meses daría inicio a este tan esperado proyecto.

Naya Fácil reveló en su cuenta de Instagram un nuevo proyecto que vendría trabajando hace algunos meses y que pronto vería la luz.

“Estoy muy emocionada“, señaló la influencer al anunciar que creará su propia fundación para ayudar a las personas más necesitadas, y es que la joven ahora quiere brindar su apoyo de forma legal.

La fundación Naya Fácil está pronta a empezar

A través de sus historias, Naya reveló que la fundación no estará orientada a una sola área. “Yo ayudo en distintos tipos de cosas porque me nace“, indicó.

Pese a que este proyecto empezó a crearse hace dos meses atrás, aproxidamente, no es tan fácil crear una corporación así. “Todo esto tiene un proceso legal, trámites, papeles y está en proceso, entonces yo creo que como en cinco o seis meses voy a tener mi fundacion creada para realizar más ayuda”, explicó.





“Es algo a lo que me quiero dedicar“, aseguró la influencer, agregando que “es lo que siempre quise hacer”.

Algo que no está lejos de la realidad, ya que la influencer suele ser uno de los rostros que primero llega ante cualquier catástrofe en la que las personas necesiten ayuda.

Si embargo, su equipo de trabajo le recomendó seguir ayudando, pero de forma legal. “Tengo que hacerlo de manera más formal, más legal (…) voy a poder realizar mas ayudas mensuales (…) estoy super enfocada en hacer las cosas correctamente”, expresó.

Asimismo, la joven fue clara en explicar que la creación de esta fundación también la ayudará a destinar su patrimonio en caso de que sufra algún accidente, ya que se niega a que sus padres reciban sus bienes, por lo que parte de estos serán dedicados a la organización.