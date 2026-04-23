Quién es Duarte, el misterioso joven español que robó el corazón a la hija de Iván Zamorano y causó sensación

Mía Zamorano compartió una serie fotografías de carácter romántico en sus redes sociales donde aparece con el influencer. Ambos hicieron pública su relación en diciembre de 2025.

Mía Zamorano, hija del histórico capitán de La Roja, Iván Zamorano, acaparó titulares este jueves al compartir románticas fotografías junto a su pareja.

La influencer fue hasta su cuenta de Instagram, donde tiene más de 45 mil seguidores, para mostrar diversos registros de su estadía en la ciudad de Boston, en Estados Unidos.

“A day in Boston”, escribió la joven en la red social, donde compartió capturas, por ejemplo, de un partido de la NBA entre los Celtics, el equipo de la ciudad, y Toronto Raptors en el reconocido estadio TD Garden.

En una de las fotos, además, se puede observar al enamorado manejar un vehículo y en otras a Mía Pascale caminar por los paisajes de la ciudad.





Quién es la pareja de Mía Zamorano

La pareja de Mía Zamorano es Duarte, un creador de contenido e influencer de mitad peruano y mitad español, según expresó en una de sus redes sociales. Y pese a tener solo siete publicaciones en su feed, supera los 13 mil seguidores.

Se desempeña como director creativo y su carrera está ligada a la industria de la moda y el marketing digital, pues es colaborador de marcas como wearmolly.es y m4agency.

Cabe recordar que Mía hizo pública su relación con Duarte en diciembre de 2025 tras compartir varios registros de su viaje a Marruecos, país que visitó junto a amigos y su pareja.

La hija del ex seleccionado nacional, por otra parte, está radicada en Madrid desde 2024, donde comenzó su vida universitaria, dejando atrás su etapa escolar en Miami.

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