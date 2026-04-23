VIDEO | “Cállate vos po”: Función por el Día del Cine terminó en batalla campal

Según registro captados por asistentes, tras el término de la película un grupo se enfrentó a los golpes con otros sujeto que los habría hecho callar mientras se emitía la cinta.

La celebración del Día del Cine terminó en un enfrentamiento a los golpes entre asistentes a una película en el Cineplanet de La Florida.

El conflicto habría ocurrido el miércoles 22 de abril en el cine del mall Cenco Florida, durante la función de las 18 horas de La posesión de la momia.

De acuerdo al relato de testigos, el conflicto habría surgido cuando, en medio de la película, un grupo comenzó a reír y conversar durante varios minutos a un volumen que molestó a otros asistentes.





Esto provocó la molestia de varios asistentes a la función, quienes los hicieron callar reiteradas veces, generándose una discusión mientras se emitía la cinta.

De acuerdo al relato del momento, todo habría iniciado cuando una persona le dijo “quédate callada” a lo que la aludida respondió “cállate vos po”.

Al término de la película, el conflicto se fue a los golpes cuando el grupo apuntado aguardó bajo la escalera por un sujeto y lo enfrentaron con agresiones.

El hecho fue registrado por el público presente, quienes debido a la aglomeración tuvieron que esperar para abandonar sus asientos, todo mientras corrían los créditos en pantalla.