Día del Cine 2026: Revisa precios de entradas, promociones y películas en cartelera

Son tres jornadas en las que se celebrará la pantalla grande con rebajas y precios especiales en las entradas.

Comenzó el tan esperado Día del Cine, fecha en la que familias y cinéfilos aprovechan las promociones que los distintos recintos ofrecen cada abril, para ver las películas en cartelera.

Este año, durante los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22, las tarifas no superarán los cinco mil pesos. Revisa a continuación toda información necesaria para ser parte de esta celebración.

¿Cuál es el precio de las entradas durante el Día del Cine 2026?

Las entradas para funciones tradicionales 2D y 3D tendrán un valor de $2.000, mientras que en formatos especiales como IMAX, 4DX y otros, solo costará $4.000.

Dichos precios aplican en distintos cines del país, entre ellos, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet y Muvix.

¿Qué promociones hay en combos de comida?

En Cinépolis los precios de los combos están con 60% de descuento, y en específico el combo de bebida con cabritas a $3.000, mientras que el de dos bebidas con un paquete más grande a $5.000.





Por su lado, Cinemark ofrecen un 50% de descuento en combos doble e individual.

Y Muvix cuenta con promociones desde los $3.000 y a sus vasos coleccionables se les aplica un 50% de descuento.

¿Qué películas están en cartelera durante el Día del Cine 2026?

Las películas que podrás ver comprando tus entradas para funciones de los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 son:

Super Mario Galaxy: La Película

Hoppers

El Drama

Proyecto Fin del Mundo

La Posesión de la Momia

Reestreno de El Castillo Ambulante de Studio Ghibli

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Además, antes de las proyecciones de los filmes se mostrará un adelanto exclusivo de Papi Ricky: La Película, próxima a estrenarse este año.