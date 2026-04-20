Día del Cine 2026: Revisa precios de entradas, promociones y películas en cartelera
Son tres jornadas en las que se celebrará la pantalla grande con rebajas y precios especiales en las entradas.
Comenzó el tan esperado Día del Cine, fecha en la que familias y cinéfilos aprovechan las promociones que los distintos recintos ofrecen cada abril, para ver las películas en cartelera.
Este año, durante los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22, las tarifas no superarán los cinco mil pesos. Revisa a continuación toda información necesaria para ser parte de esta celebración.
¿Cuál es el precio de las entradas durante el Día del Cine 2026?
Las entradas para funciones tradicionales 2D y 3D tendrán un valor de $2.000, mientras que en formatos especiales como IMAX, 4DX y otros, solo costará $4.000.
Dichos precios aplican en distintos cines del país, entre ellos, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet y Muvix.
¿Qué promociones hay en combos de comida?
En Cinépolis los precios de los combos están con 60% de descuento, y en específico el combo de bebida con cabritas a $3.000, mientras que el de dos bebidas con un paquete más grande a $5.000.
Por su lado, Cinemark ofrecen un 50% de descuento en combos doble e individual.
Y Muvix cuenta con promociones desde los $3.000 y a sus vasos coleccionables se les aplica un 50% de descuento.
¿Qué películas están en cartelera durante el Día del Cine 2026?
Las películas que podrás ver comprando tus entradas para funciones de los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 son:
- Super Mario Galaxy: La Película
- Hoppers
- El Drama
- Proyecto Fin del Mundo
- La Posesión de la Momia
- Reestreno de El Castillo Ambulante de Studio Ghibli
- La Misteriosa Mirada del Flamenco
Además, antes de las proyecciones de los filmes se mostrará un adelanto exclusivo de Papi Ricky: La Película, próxima a estrenarse este año.