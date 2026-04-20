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Día del Cine 2026: Revisa precios de entradas, promociones y películas en cartelera

Son tres jornadas en las que se celebrará la pantalla grande con rebajas y precios especiales en las entradas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Comenzó el tan esperado Día del Cine, fecha en la que familias y cinéfilos aprovechan las promociones que los distintos recintos ofrecen cada abril, para ver las películas en cartelera.

Este año, durante los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22, las tarifas no superarán los cinco mil pesos. Revisa a continuación toda información necesaria para ser parte de esta celebración.

¿Cuál es el precio de las entradas durante el Día del Cine 2026?

Las entradas para funciones tradicionales 2D y 3D tendrán un valor de $2.000, mientras que en formatos especiales como IMAX, 4DX y otros, solo costará $4.000.

Dichos precios aplican en distintos cines del país, entre ellos, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet y Muvix.

¿Qué promociones hay en combos de comida?

En Cinépolis los precios de los combos están con 60% de descuento, y en específico el combo de bebida con cabritas a $3.000, mientras que el de dos bebidas con un paquete más grande a $5.000.

Por su lado, Cinemark ofrecen un 50% de descuento en combos doble e individual.

Y Muvix cuenta con promociones desde los $3.000 y a sus vasos coleccionables se les aplica un 50% de descuento.

¿Qué películas están en cartelera durante el Día del Cine 2026?

Las películas que podrás ver comprando tus entradas para funciones de los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 son:

  • Super Mario Galaxy: La Película
  • Hoppers
  • El Drama
  • Proyecto Fin del Mundo
  • La Posesión de la Momia
  • Reestreno de El Castillo Ambulante de Studio Ghibli
  • La Misteriosa Mirada del Flamenco

Además, antes de las proyecciones de los filmes se mostrará un adelanto exclusivo de Papi Ricky: La Película, próxima a estrenarse este año.

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