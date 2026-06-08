Dueñas de casa reciben más de $468 mil: El único requisito para obtener el Bono de Protección sin postulación

Personas y familias pueden acceder al beneficio que entrega un apoyo económico por 24 meses de forma automática y sin postulación previa. Revisa aquí si cumples con los requisitos.

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un beneficio que entrega el Estado por 24 meses de forma automática a familias y personas.

Para recibirlo es necesario cumplir con un requisito: ser parte de Chile Seguridades y Oportunidades .

Bono de Protección no es postulable, es decir, se entrega de forma automática a quienes cumplan con el único requisito.





Montos del Bono de Protección

El Bono de Protección o Bono Dueña de casa se entrega mensualmente por dos años de acuerdo a los valores dispuestos para el 2026.

El beneficio entrega un total de $468.156 , distribuidos en 24 pagos mensuales, según los montos publicados por ChileAtiende y Chile Seguridades y Oportunidades.

Primeros 6 meses : $24.523

: $24.523 7° a 12° mes: $18.664

$18.664 13° al 18° mes: $12.832

$12.832 19° al 24° mes: $22.007 (valor correspondiente al monto del Subsidio Familiar, SUF)

Requisitos: ¿Quiénes pueden cobrar el bono?

El Bono de Protección es un beneficio económico mensual que no requiere postulación . Para recibirlo hay que ser beneficiarios de este bono todas las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El único requerimiento es aceptar la carta que envía el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la invitación a pertenecer al Subsistema.

El Bono de Protección puede ser cobrado por quienes cumplan estos requisitos, en función del siguiente orden de prioridad: