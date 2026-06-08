Dueñas de casa reciben más de $468 mil: El único requisito para obtener el Bono de Protección sin postulación
Personas y familias pueden acceder al beneficio que entrega un apoyo económico por 24 meses de forma automática y sin postulación previa. Revisa aquí si cumples con los requisitos.
El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un beneficio que entrega el Estado por 24 meses de forma automática a familias y personas.
Para recibirlo es necesario cumplir con un requisito: ser parte de Chile Seguridades y Oportunidades.
Bono de Protección no es postulable, es decir, se entrega de forma automática a quienes cumplan con el único requisito.
Montos del Bono de Protección
El Bono de Protección o Bono Dueña de casa se entrega mensualmente por dos años de acuerdo a los valores dispuestos para el 2026.
El beneficio entrega un total de $468.156, distribuidos en 24 pagos mensuales, según los montos publicados por ChileAtiende y Chile Seguridades y Oportunidades.
- Primeros 6 meses: $24.523
- 7° a 12° mes: $18.664
- 13° al 18° mes: $12.832
- 19° al 24° mes: $22.007 (valor correspondiente al monto del Subsidio Familiar, SUF)
Requisitos: ¿Quiénes pueden cobrar el bono?
El Bono de Protección es un beneficio económico mensual que no requiere postulación. Para recibirlo hay que ser beneficiarios de este bono todas las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
El único requerimiento es aceptar la carta que envía el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la invitación a pertenecer al Subsistema.
El Bono de Protección puede ser cobrado por quienes cumplan estos requisitos, en función del siguiente orden de prioridad:
- Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Único Familiar.
- Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.
- Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.
- Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.
- Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.
- Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.