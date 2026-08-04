La propuesta fue respaldada por 27 votos a favor y 22 en contra, superando el quórum requerido de 26 apoyos.

El Senado aprobó este martes el informe de la comisión mixta de la megarreforma, permitiendo que la iniciativa sea despachada tras superar uno de sus obstáculos legislativos más complejos.

La propuesta obtuvo 27 votos a favor y 22 en contra , superando el quórum requerido de 26 respaldos.

La votación estuvo centrada en el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones a los mayores de 65 años, una de las materias que había generado mayor debate durante las últimas semanas y que obligó a conformar una comisión mixta para buscar un acuerdo entre ambas cámaras.

Una votación que terminó en tensión y abrazos

El resultado fue recibido con satisfacción por el Ejecutivo. Tras conocerse la aprobación, los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz se abrazaron y saludaron a parlamentarios oficialistas, destacando el respaldo obtenido para una de las iniciativas más importantes impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

La sesión también estuvo marcada por momentos de tensión. Desde las tribunas del Senado, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, manifestó su rechazo a la propuesta, siendo llamada al orden luego de expresar su descontento durante el desarrollo de la votación.





“Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la aprobación.

“Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara. Después de esta iniciativa, vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y el crecimiento”, agregó.

Vetos presidenciales y requerimientos ante el TC

Con este resultado, la megarreforma supera su último trámite legislativo relevante en el Congreso. Sin embargo, el proyecto aún enfrenta nuevas etapas antes de su entrada en vigencia definitiva.

El Ejecutivo ya anunció que impulsará vetos presidenciales para revertir modificaciones incorporadas durante la tramitación parlamentaria, entre ellas el denominado derecho al olvido financiero para deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y ajustes relacionados con el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

A ello se suma la ofensiva de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Parlamentarios opositores ingresaron tres requerimientos que cuestionan distintas disposiciones de la reforma, principalmente relacionadas con la invariabilidad tributaria y normas vinculadas a inversiones y materias ambientales.