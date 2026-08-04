“Me estoy congelando”: El último audio que excursionista envió antes de desaparecer en Quebrada de Macul

Jonnatan Hio Hio estaba en un cerro aledaño al Cerro Punta de Damas cuando sufrió una lesión que imposibilitó su desplazamiento. Carabineros y GOPE lo buscan en la alta montaña.

En medio de la búsqueda de un joven cuyo paradero se desconoce desde la tarde ayer lunes, luego de que acudiera a hacer trekking a la Quebrada de Macul, se reveló un mensaje de audio que es el último contacto que sus cercanos tienen con el joven.

Al excursionista identificado como Jonnatan Hio Hio se le perdió el rastro en el Cerro Punta de Damas, macizo que tiene una altitud de 3.149 metros sobre el nivel del mar, lugar donde sufrió un accidente en la comuna de Peñalolén, según alcanzó a avisar a un amigo.

El mensaje que envió tras el accidente

La intensa búsqueda de Jonathan es encabezada por Carabineros y personal especializado del GOPE, y comenzó después de que él informara sobre una lesión en su pierna, por lo que familiares y amigos se unieron a los esfuerzos de rescate.

“Parce, será que se puede llamar a una ambulancia, estoy acá arriba en el cerro. Pasé Punta de Damas pal’ (sic) otro lado”, pronunció en un mensaje de audio que envió tras accidentarse en la montaña.

En otra nota de voz, expresó: “Jovencito, estoy en el cerro que queda, el siguiente a Punta de Damas, estoy ahí, por esos laditos, al lado de una roca porque no me puedo mover“.





El accidente puede haber sido causado por las difíciles condiciones climáticas y del terreno, mientras que la búsqueda se ha visto dificultada también por las condiciones climáticas y la falta de señales visibles desde el aire.

Finalmente, en otro mensaje, esta vez por escrito, el escalador advirtió por la red social Instagram “me estoy congelando”, junto con recalcar que “no se podía mover”. Pese a la insistencia del receptor del mensaje, Hio Hio no volvió a contestar.

De acuerdo con sus conocidos, Jonatan cuenta con experiencia en senderismo y, antes de iniciar el recorrido, había indicado que subiría al cerro a eso de las 3 de la madrugada.

En ese sentido, afirmaron que ya había realizado previamente la ruta al Cerro Punta de Damas durante el verano, demostrando conocimiento del terreno y experiencia en la subida.