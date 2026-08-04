“Cedieron al odio”: Influencer Josefa Sáez acusó amenazas y pérdida de contratos tras funa en redes

A través de Instagram, la creadora de contenidos expuso capturas de pantalla de algunas amenazas hasta de muerte que ha recibido luego del cuestionado video. “Nunca debería normalizarse”, afirmó.

La influencer Josefa Sáez volvió a abrir su cuenta de Instagram al público luego de varios días marcados por la controversia que generó un video donde aparece junto a su padre dándole wasabi a su perro en un restaurante.

El registro provocó una ola de críticas y denuncias en redes sociales, lo que incluso derivó en la intervención de organismos fiscalizadores y en una intensa campaña de cuestionamientos en su contra.

Si bien ya había abordado la situación en dos videos publicados en TikTok, donde ofreció disculpas por lo ocurrido, ahora decidió utilizar Instagram para exponer el impacto que ha tenido la polémica en su vida personal y profesional.

Josefa Sáez expone amenazas en su contra

A través de una historia publicada en su cuenta, Sáez expuso capturas de pantalla de algunas amenazas de muerte que ha recibido durante este tiempo.

“No tienen idea de lo que puede estar pasando una persona. Detrás de cada pantalla hay una persona, familia y amigos, que leen y sienten“, escribió.

La influencer sostuvo que comprende que algunas personas puedan no estar de acuerdo con sus acciones, pero cuestionó el nivel que alcanzaron algunos ataques. “Mandar amenazas de muerte, incentivar el suicidio. Nunca debería normalizarse” , agregó.





Visita de la PDI y pérdida de contratos

En el mismo mensaje, Josefa Sáez afirmó que funcionarios de la PDI y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) concurrieron a su domicilio tras las denuncias realizadas en redes sociales.

“Les cuento que la PDI y el SAG fueron a mi casa, y encontraron todo perfecto, perros y loros sanos. Dijeron que estaban preciosos y muy bien cuidados, nada que criticar”, aseguró.

Además, criticó que se hayan destinado recursos a investigar el caso. “Gastaron su tiempo en eso, en vez de preocuparse de otras cosas que pasan en el país”, manifestó.





La creadora de contenido también afirmó que las consecuencias de la controversia afectaron directamente su trabajo. “Con ese odio masivo que generaron, hicieron que mi imagen se viera afectada, que me cerraran contratos y que me sienta mal conmigo misma por algo que no soy “, señaló.

Asimismo, apuntó que “algunas marcas me dijeron que me iban a apoyar y después fue tanta la presión social que dijeron ‘esto no representa a la marca’. Solo cedieron al odio”, sostuvo.

Pese al paso de las semanas, Sáez aseguró que los ataques continúan a través de memes, videos y mensajes en redes sociales. “No sé qué más quieren lograr, francamente”, concluyó.