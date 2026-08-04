Accidente eléctrico afectó a estación Plaza Egaña del Metro: Bomberos acudió tras la emergencia

Según informó TransporteInforma, hay restricción de pista derecha en avenida Ossa hacia el sur, a la altura de calle Hannover.

Un nuevo accidente eléctrico se registró en horas de la tarde de este martes en la red del Metro de Santiago, específicamente, en la estación Plaza Egaña, en el límite de las comunas de Ñuñoa y La Reina.

La plataforma TransporteInforma del Ministerio de Transportes confirmó el incidente al informar que hubo un “procedimiento de Bomberos” debido a un “accidente eléctrico” .

Por otra parte, la Comunidad Chilena de Transporte, una plataforma no afiliada a Metro que avisa “alertas y noticias” del servicio, informó que funcionarios de Bomberos acudieron al lugar ante la “emancipación de humo y fuego controlado”.

Si bien el servicio de ferrocarriles activó los protocolos correspondientes, aseguraron la situación ya fue controlada por personal de emergencias.

A eso de las 18:10 horas informaron que el “procedimiento fue finalizado”. “No hay emancipación de humo o fuego pero se mantiene olor”, agregarón.

Vale recordar que fue este martes cuando la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago volvió a funcionar con normalidad tras permanecer cerrada más de una semana a raíz de un incendio registrado el pasado 27 de julio.