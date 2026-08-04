El beneficio está dirigido a personas que participan en programas de acompañamiento del Estado y busca complementar los ingresos del hogar. Conoce todos los detalles de la ayuda económica acá.

Miles de familias en Chile pueden acceder a un aporte económico mensual que se entrega de forma automática y sin necesidad de postular. El beneficio está dirigido a personas que participan en programas de acompañamiento del Estado y busca complementar los ingresos del hogar.

Se trata del Bono de Protección, también conocido como “Bono Dueña de Casa”, una ayuda que reciben las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades mientras forman parte de alguno de sus programas.

¿Quiénes reciben el Bono de Protección?

El beneficio está destinado a quienes integran el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y aceptaron participar en alguno de los siguientes programas:

Familias.

Abriendo Caminos.

Calle.

Vínculos.

Para acceder, las personas deben haber firmado una carta de compromiso y un plan de intervención , por lo que no existe un proceso de postulación independiente para obtener el bono.

¿Cuál es el monto del Bono de Protección 2026?

Los pagos se realizan mensualmente durante un período de 24 meses y los montos varían según la etapa de acompañamiento:

Primeros 6 meses: $24.523 mensuales.

$24.523 mensuales. Desde el mes 7 al 12: $18.664 mensuales.

$18.664 mensuales. Desde el mes 13 al 18: $12.832 mensuales.

$12.832 mensuales. Desde el mes 19 al 24: $22.601 mensuales.

Es decir, un total de $456 mil dividido en dos años .

Los valores se reajustan cada año durante febrero.





¿Cómo se paga?

El Bono de Protección se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona designada para recibir el beneficio.

En caso de no contar con una cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicita su apertura sin costo para el beneficiario, quien posteriormente deberá retirar la tarjeta en una sucursal de BancoEstado.