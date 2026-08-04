“Aberrante”: Campillai reaccionó a resolución para solicitar indulto a Patricio Maturana aprobada por el Congreso

“Esto es odio, es clasismo, es revictimización pura y dura”, declaró la senadora luego que la resolución para solicitar la medida al presidente Kast recibiera luz verde tras obtener 73 votos a favor.

Por 73 votos a favor, 51 en contra y 16 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la resolución que solicita al presidente José Antonio Kast el indulto al excapitán de Carabineros Patricio Maturana.

El otrora uniformado se encuentra privado de libertad, con el beneficio de salida dominical, y en la actualidad cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Lo anterior, tras comprobarse su responsabilidad en el disparo de una bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro de la senadora Fabiola Campillai en noviembre de 2019.

Tanto diputados oficialistas como libertarios estuvieron a favor de solicitar la medida. En contra votaron legisladores de oposición y el PDG decidió abstenerse, aunque el diputado Javier Olivares respaldó la iniciativa.

En esa línea, en Renovación Nacional también hubo diputados que optaron por la abstención: estos fueron Diego Schalper, Ximena Ossandón y Andrés Celis.

En marzo de 2025 y a través de sus redes sociales, el por entonces candidato Kast comunicó que “si soy presidente, revisaré su caso e impulsaré su indulto. No más persecución a quienes defendieron a Chile”.





La reacción de la senadora Campillai

Tras la resolución, la senadora Campillai calificó como “aberrante” el proyecto que “solicita el indulto a la persona que me disparó y me dejó ciega de por vida“.

A su juicio, “es una obsesión obscena contra mi persona, por el solo hecho de ser Fabiola Campillail. “Porque les duele, les molesta ver a una mujer de población dentro de este edificio“, afirmó.

“Esto es odio, es clasismo, es revictimización pura y dura”, acusó la parlamentaria, para luego acusar una contradicción de parte de los autores del proyecto.

“Los diputados Urruticoechea, Karlezi, Marowski y Muñoz, autores de este proyecto, levantan banderas por ‘justicia y seguridad’, pero no dudan en tener como asesores a apologistas de la pedofilia y reírse de los niños autistas”, zanjó.

Para finalizar, Campillai afirmó que “busqué justicia en los tribunales y la conseguí”. “Patricio Maturana me disparó, me cegó y me quitó la posibilidad de volver a ver el rostro de mis hijos y mis nietos para siempre”, recalcó.