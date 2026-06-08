Restricción vehicular martes 9 de junio: Revisa si podrás circular por la Región Metropolitana

Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $70 mil a $90 mil.

Este martes es el segundo día de la puesta en marcha de la restricción vehicular 2026, medida que busca disminuir la contaminación ambiental en la Región Metropolitana.



Vale recordar que su aplicación regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos, y que su duración se extenderá hasta el 31 de agosto.





¿Qué autos tienen restricción este martes 9 de junio?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 0 y 1

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Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

En toda la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

También rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.